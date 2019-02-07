كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - أربعة أخبار مالية سعيدة ودافئة : تفاءل

وبدأ صباح الخميس السابع من فبراير بأربعة إخبار مالية سعيدة ودافئة

أولا : واصلت أسعار صرف الدولار الرسمية تراجعها لليوم الثاني على التوالي لتفقد قرشين جديدين في البنك المركزي، أمس، مسجلة 17.67 جنيه للبيع مقابل 17.69 جنيه للبيع، في حين فقدت أسعار الشراء الرسمية 6 قروش دفعة واحدة لتسجل 17.54 جنيه مقابل 17.60 جنيه للشراء أمس الأول، واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي ومصر عند 17.55 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع بعد تراجع 5 قروش خلال تعاملات أمس، في حين تراجعت قرشين بالبنك المصري الخليجي مسجلة 17.58 جنيه للشراء و17.68 جنيه للبيع.

ثانيا : قال ديفيد ليبتون، نائب أول الرئيس التنفيذي للصندوق، في بيان إن السلطات المصرية ملتزمة بالوصول بأسعار الوقود لسعر التكلفة بحلول منتصف 2019، عبر تبنى آلية تحرير أسعار الوقود وهو ما بوسعه تشجيع ترشيد استهلاك الطاقة، وبالتزامن مع إصلاحات تحسين الإيرادات، سيكون هناك مجال لزيادة أولوية الإنفاق على الصحة والتعليم.

وفي سياق متصل، صرح مصدر مسئول بالبنك المركزي بأن مصر تسلمت الدفعة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ملياري دولار، مشيرًا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الدفعة الجديدة ستستخدم في دعم الموازنة العامة وسيكون لها انعكاسات إيجابية على الاحتياطي النقدي.

ثالثا : قالت مجموعة “أوكسفورد بيزنس جروب”، في تقرير صادر عنها، إن الاقتصاد المصري سجل نموًا قويًا في عام 2018، على خلفية زيادة إنتاج الغاز بجانب استمرار مساعدة الإصلاحات المالية في الحد من عجز الموازنة وتوفير منصة قوية للتوسع الاقتصادي في المستقبل، متوقعة وصول إجمالي إنتاج الغاز المحلى إلى 60 مليار متر مكعب عام 2018، و72 مليار متر مكعب عام 2019، وهو ما لا يؤدى إلى زيادة كميات الغاز المتاح للاستهلاك المحلي فحسب، بل أيضًا بإمكانه توفير فرصًا إضافية للتصدير، وقالت أكسفورد بزنس إن الاقتصاد المصري استمر في الاستفادة من الدعم الخارجي، حيث يقدم كل من صندوق النقد والبنك الدوليين الدعم اللازم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد.

رابعا : تحسن أداء السندات المصرية المطروحة في الأسواق الدولية، وتراجعت أسعار الفائدة بما يقرب من نقطة مئوية كاملة على بعض الآجال في السندات المقومة بالدولار، في حين اقترب أقل تراجع نحو نصف نقطة مئوية، أما في السندات المقومة باليورو فقد تراجعت الفائدة بين 29 و45 نقطة أساس بنهاية تداولات الثلاثاء، كما انخفضت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة 5 سنوات 33 نقطة أساس بواقع 19 نقطة أساس أمس الأول و13 نقطة أساس أمس، وفقًا لصحيفة البورصة.