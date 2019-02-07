كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - معلومات الوزراء يعقد مؤتمر صحفي لإطلاق موسوعة "التاريخ العام لأفريقيا"



يعقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بعد قليل، مؤتمر صحفى لإطلاق موسوعة "التاريخ العام لأفريقيا" ‏والتى ترصد بشكل تاريخى ومحايد تاريخ وثقافات الشعوب الأفريقية، وتطورات الإدارة فى أفريقيا وإبراز إسهام القارة فى الحضارة الإنسانية. ويتحدث بالمؤتمر كلا من المهندس زياد عبد التواب رئيس المركز، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ومدير دار ‏الكتب والوثائق القومية، ومساعد وزير الخارجية للشئون ‏الأفريقية، ومدير المركز القومى للترجمة.

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