كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم.. والبسلة تسجل 12 جنيها

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، اليوم الخميس، وتراوحت أسعار الطماطم من جنيهين إلى 6.40 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5.5 جنيه، والبصل من 3 إلى 5.5 جنيه.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 10 جنيهات والفاصوليا بـ12 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ 6.50 جنيه، والثوم بـ 15 جنيهًا، واللفت بـ170 قرشًا، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي بـ7 جنيهات، والباذنجان البلدي بـ6 جنيهات، والفلفل الألوان بـ18 جنيهًا، والبسلة بـ12 جنيهًا، والبطاطا بـ3 جنيهات، القلقاس بـ5 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 14 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 9 إلى 18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 3.25 جنيه، والبرتقال السكري 5 جنيهات، والليمون الحلو 5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات، واليوسفي 5 جنيهات.

وبلغ سعر الجريب فروت 5 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والرمان بـ5 جنيهات، والفراولة من 7 إلى 11 جنيهًا، والكانتلوب 6 جنيهات.