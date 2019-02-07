كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - استقرار أسعار الأسماك اليوم.. والبلطي يسجل 23.50 جنيه

استقرت أسعار الأسماك اليوم الخميس، داخل أسواق العبور والجملة، وسجّل سعر كيلو البلطي 23.50 جنيه، والبلطى نمرة 2 بـ21 جنيها، والبلطي نمرة 3 بلغ 9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيهًا، وقشر البياض بـ50 جنيهًا، والبياض البلدي بـ40 جنيهًا.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 40 جنيهًا، والمكرونة السويسي 66 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 25 جنيهًا، والكابوريا 140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات، والمرجان 44 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الجمبري نمرة 1 نحو 320 جنيهًا، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيهًا، والدنيس بـ90 جنيهًا، والبربون 35 جنيهًا.

كما تراوح سعر الوقار ما بين 40 إلى 80 جنيهًا، والسردين مجمد 25 جنيهًا، والقراميط بسعر 20 جنيهًا، والبوري بسعر 44 جنيهًا.