كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - الأمن العام يضبط عصابة الشرطة المزيفة لسرقة شقة خليجيين بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط منتحلي صفة أمناء شرطة لسرقة الشقق في الجيزة.

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة، تلقت بلاغا من تاجري أجهزة كهربائية "جنسية دولة عربية"، بأنه أثناء تواجدهما بالشقة سكنهما بعقار بشارع فيصل دائرة القسم تناهى لسمعهما طرق على باب الشقة ولدى فتحهما فوجئا بتواجد شخصين مجهولين يقفان أمام الباب وبحوزة أحدهما طبنجة وادعيا أنهما رجلى شرطة.

وقاما بتفتيش الشقة واستولا على متعلقاتهما، وانصرفا.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم "سائق مقيم باكوس بالإسكندرية، وطالب، وترزى".

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزة الأول والثالث "2 طبنجة صوت".

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقال الأول إنه يعمل سائقا لدى طرف أحد جيران المبلغين بذات العقار فاتفق مع الباقين على سرقتهما وتوجهوا للعقار بسيارة ملاكى الإسكندرية ملكه "ضُبطت" وارتكبوا الواقعة على النحو السالف ذكره ، وأرشدوا عن المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.