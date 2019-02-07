كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات



ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل التعاملات، اليوم الخميس، وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.12%، ليسجل 14784 نقطة. وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شـركة مقيدة بالسوق، من ناحية قيمة التداول بنسبة 0.45%، وارتفع إلى مستوى 2374 نقطة. كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX 70» بنسبة 0.15%، وصعد إلى مستوى 690 نقطة، فيما قفز مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا، بمقدار 0.15 % مسجلًا 1747 نقطة. وصعد مؤشر EGX30 capped ارتفاعا بنسبة 0.15% ليرتفع عند 18697 نقطة.

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.