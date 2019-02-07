كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - السلطات الرومانيه تعتقد إيطالي إدعي أنه جراح تجميل

تمكنت الشرطة الرومانية من اعتقال مواطن إيطالي ادعى أنه جراح تجميل شهير وأجرى عمليات على مرضى في العديد من العيادات الخاصة في بوخارست، أثناء محاولته مغادرة رومانيا بالقطار.

وأعلنت شرطة الحدود أن الضباط استوقفوا الإيطالي في نقطة حدودية على متن القطار متجهاً إلى العاصمة المجرية بودابست، وأثناء التحقق من أوراق هويته، اكتشف رجال الشرطة أنه صدر تنبيها بشأن اسمه، وأنه يجري التحقيق معه في قضية احتيال.

وأشار موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، أن المواطن الإيطالي عمل في رومانيا تحت اسم مزيف حيث أجرى عدة عمليات قبل أن يتم كشفه، وأنه كان قد حصل فقد على فصول دراسية في الطب وعلى الرغم من أنه لم يتلق تدريبا طبيا، تمكن من الحصول على الختم الطبي بمساعدة موظف من الإدارة الصحية العامة، فيما أشارت وزيرة الصحة الرومانية سورينا بنتيا بأن المحتال حصل على الختم من الإدارة لأن الموظف "شعر بالشفقة عليه".