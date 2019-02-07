كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - شاهد طفل يثير حيرة السوشيال ميديا بعد قيامه بحركة ذكية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لطفل يثير الحيرة على السوشيال ميديا، بعد قيامه بهذه الحركة الذكية.

و في التفاصيل، ظهر في مقطع الفيديو طفل أشار المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ذكي، وذلك بعد قيامه بحركة ذكية وهي وضع كيس صندوق المهملات بحركة لم يعرفها البعض وهي الطريقة الصحيحة لوضع الكيس في صندوق المهملات.

وتفاعل الكثير من المتابعين على مقطع الفيديو المنتشر على الفيس بوك، قائلين: حسيت اني غبيه اوي بعد ما شوفت الفيديو ده، وأيضا علق أخرين، واحنا اللي بنقعد نشقلبه وفي الاخر الكيس يتقطع ده أنا ضيعت عمرى وانا بحطه غلط.

كما حاز مقطع الفيديو على الكثير من المشاهدات والاعجابات فور نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعل كثير من المتابعين.