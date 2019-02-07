كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - جريدة الأهرام تنتصر لأصحاب المعاشات وترد بقوة علي ادعاءات غادة والي

جريدة الأهرام تنتصر لأصحاب المعاشات بزلزال مدمر وترد بقوة علي ادعاءات غادة والي

جريدة الأهرام تنتصر لأصحاب المعاشات بزلزال مدمر وترد بقوة علي ادعاءات غادة والي

جريدة الأهرام تنتصر لأصحاب المعاشات بزلزال مدمر وترد بقوة علي ادعاءات غادة والي

مصيبة الموت فى مصر مصيبتان .. أما الأولى فهى الفقد ، وأما الثانية فهى رحلة عذاب أهل الفقيد من أجل تخليص إجراءات الحصول على المعاش . فبين ليلة وضحاها قد يرحل عائل الأسرة وصاحب مصدر الدخل الوحيد بها تاركا من يعول فى انتظار المعاش إما بعد شهور .. أو ربما سنوات .

والقانون لا يعرف سوى الأوراق والمستندات الرسمية بداية من شهادة الوفاة وإعلام الوراثة ومرورا بسلسلة تعقيدات قد يكون أهل المتوفى من سعداء الحظ إن انتهت فى غضون ثلاثة أشهر على أفضل تقدير..فهل تعجز الحكومة بكل ما تمتلك من حلول عن إيجاد مخرج لهذه الأزمة التى يعانيها المصريون منذ سنوات طويلة.

رصدنا «ا عددا من المشاهد المؤلمة فى مبنى تأمينات الألفى وهيئة التأمينات الاجتماعية .. ففى مبنى تأمينات الألفى وتحديدا فى الدور الأول تقع الصالة التى يفد إليها المواطنون لإنهاء أوراق طبعات التأمينات وبيانات المعاشات والأوراق اللازمة لاستحقاق معاش تكافل وكرامة.

نورا «عشرينية» تقف فى ملابسها السوداء فى طابور لا تعرف أين ينتهى تحديدا فى انتظار تخليص أوراق معاش والدتها التى كانت تتقاضى معاش والدها رحمة الله عليهما . تقول نور إنها لا تدرى كم مرة أتت إلى هنا لتخليص الأوراق المطلوبة لاستحقاق المعاش. لكنها تعرف جيدا أنها تتردد ما بين عدد من الجهات الحكومية منذ عام ونصف العام بلا طائل .

أما آية «ثلاثينية» وعلى يديها طفل رضيع تستمع لحوارها فترد قائلة .. «احمدى ربنا حماتى تسعى فى إجراءات المعاش منذ 11 عاما ولم تصرف المعاش إلا الشهر الماضي.»

وفى المبنى المقابل «هيئة التأمينات الاجتماعية» تجد الجو أكثر هدوءا وأقل ازدحاما لعدة أسباب من بينها أن غالبية الوافدين عليه من السيدات الكبيرات فى السن ، واللاتى جئن يتكئن على أولادهن بيد وباليد الأخرى ملف مليء بالأوراق وعدد من النسخ منها على سبيل الاحتياط.

أما «آية» فجاءت مع والدها الذى مازال على قيد الحياة وكتب عليه أن يرى عذاب تخليص أوراق معاشه بعينه. وتحكى أن الرحلة بدأت منذ 4 سنوات مضت ومستمرة حتى الآن لأنه طلب إضافة مدة خدمة سابقة فتمت إحالته للفتوى والتشريع ، فاضطر أن يتنازل عن المدة السابقة ولا يطلب احتسابها حتى يستطيع صرف المعاش أسرع ، لكنه فوجئ بأنه عليه العودة إلى المربع رقم واحد ليعيد كل الإجراءات من جديد.

من جانبها، تقول منى ، ابنة إحدى السيدات المستحقات للمعاش ، إن تجربتها مع تخليص أوراق المعاش قبل ذلك مرة مع خالتها وأخرى مع والدتها ومدة إنجاز تخليص المعاش تعتمد على إذا كان المتوفى يعمل بالقطاع العام ام الخاص وهل عليه أقساط أوقروض أم لا .. وأيضا عدد مستحقى المعاش من الورثة وهل هم قصر أم لا … وقالت إن المعاش فى الظروف الطبيعية لا يستغرق أكثر من شهر ونصف الشهر لتقاضيه . لكن لدينا الكثير من التفاصيل المعقدة التى تطيل المدة .

وبسؤال البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، قال إن المأساة كبيرة على رءوس مستحقى المعاش ، وهذا إن دل فإنما يدل على الضعف الشديد لأداء التأمينات فى جميع مؤسساتها ، بسبب طول الإجراءات من ناحية وبسبب قلة أعداد الموظفين ووقف التعيينات من ناحية أخرى مما يتسبب فى تكدس الطوابير لكبار السن .

وأضاف أنه لابد من إعادة النظر فى مسألة إجراءات صرف المعاش بما يتناسب مع ظروف أصحابها وأعمارهم واحتياجاتهم .. وفى النهاية هى الحقوق التى كفلها لهم القانون، فلماذا التعذيب من أجل الحصول عليها؟