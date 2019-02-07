كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - بالصور..حقائق صادمة عن زواج عارضة الأزياء و كريستيانو رونالدو

اعترفت صديقة كريستيانو رونالدو، جورجينا رودريغيز بأنها تحب وتريد الزواج بالنجم الكروي العالم المهاجم الحالي في صفوف نادي اليوفنتوس الإيطالي، لكنها كشفت ان شائعات انفصالهما والغاء خطوبتهما غير صحيحة.

وقالت عارضة الأزياء البالغة من العمر 25 عامًا، أنه تريد الزواج من كريستيانو لكنه مشغول للغاية في الوقت الحالي.

ولفتت إلى إن مهاجم يوفنتوس (34 عاما) لم يطالبها بعد بالزواج رغم التقارير التي تفيد بعكس ذلك.

وبدأ الزوجان بالتواعد في عام 2016 ولديهما الطفل ألانا ، 14 شهرًا ، علاوة على التوأمين إيفا وماتيو وهما من أم أخرى.

وقالت جورجينا "إنها سعيدة بحياتها" ، لكنها أكدت أنه لا توجد خطط حاليا للزواج ، حيث أنها لازالت في فترة حداد على فقدانها والدها جورج ، الذي توفي الشهر الماضي عن عمر يناهز السبعين عامًا بعد إصابته بسكتة دماغية.

وتأتي تصريحات رودريغيز في الوقت الذي يواجه فيه كريستيانو مزاعم بالتعدي على كاثرين مايورجا، وانه قام باغتصابها في أحد فنادق لاس فيجاس عام 2009 ، وهو ما نفاه كريستيانو.

