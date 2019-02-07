كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - تعليم آخر زمن : شبكات دعارة بمؤهل عالي - قصص من جهنم - اتفرج

ترصد البشاير عدد من الجرائم البشعة التى هزت الراي العام كله وهي بشان تكوين شبكات للدعارة من طلاب وطالبات الجامعات وجاءت على النحو التالي:

ناتى للجريمة الاولى التى هزت الراي العام:

كشفت مباحث الجيزة، شبكة دعارة، أعضاؤها حاصلات على مؤهلات عليا وطالبات، واعترفت «مريم –ع، طالبة بكلية تجارة جامعة القاهرة، قائلة «أنا ظروفى صعبة وبدأت بحضن وبوسة، الحضن كان بـ١٥٠ جنيها والبوسة بـ١٠٠ جنيه». وأجرت نيابة الهرم تحقيقًا مع جميع أفراد الشبكة على رأسهم القواد «علي- م»، محاسب سابق بإحدى الشركات الخاصة، والمتهمة « ندى-أ»، و«مريم-ع»، و«أمنية- خ» طالبات بكلية الآداب، و«ناريمان_ س»، طالبة بكلية خدمة اجتماعية، و«بسمة-ح»، طالبة بكلية خدمة اجتماعية، على ذمة اتهامهم بممارسة الرذيلة بمحضر رقم ٩٤٠٥ لعام ٢٠١٧.

ثم نتحول للجريمة الثانية التى زلزلزت الراي العام:

تحقق النيابة العامة بمركز دمنهور برئاسة المستشار معتز رأفت و إشراف المستشار أحمد فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط دمنهور ، مع 5 متهمين فى واقعة ضبط شبكة دعارة تقودها ربة منزل بدمنهور.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح ،مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة ، من ضبط شبكة دعارة تستقطب الطالبات لممارسة الرذيلة داخل فيلا بدمنهور.

البداية ورود معلومات لضباط مباحث الأداب بالبحيرة ، مفادها قيام "نجلاء .ب.ن" 35 سنة ربة منزل ومقيم نهاية شارع فيلا أبو العينين أرض الترعة مركز دمنهوربإدارة شقة مستأجرة للأعمال المنافية للآداب العامة واستقطاب الساقطات والطالبات لممارسة الرذيلة مقابل مبالغ مالية وتزويجهم عرفى وممارسة الدعارة.

وبتقنين الإجراءات واستهداف المكان تم ضبط "نجلاء .ب.ن" 35 سنة ربة منزل و "م.ع" 42 سنة تاجر أثناء ممارسة الرذيلة معها وهويدا ".ك." 22 ربة منزل ومقيمة شبرا دمنهور وصباح " .أ 44" ربة منزل ومقيمة كوم حمادة و خولد ا طالبة 16سنة طالبة بالصف الثانى الثانوى نجلة المتهمة الأولى ، كما تم ضبط سلاح أبيض مطواة مع راغب المتعة وكمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى وسيارة حظر جمارك تم التحفظ عليها ومجموعة من عقود زواج عرفية منها خالى ومنها مدون عليها أسماء لم يستدل عليهم ، وتم تحرير المحضر اللأزم .

ونتحول للجريمة الثالثة:

تمكن ضباط مباحث الأداب بمديرية أمن البحيرة من ضبط طالب يدير منزله بمدينة دمنهور فى الأعمال المنافية للآداب،وضبط بالمنزل 5 أشخاص من راغبى المتعة وزجاجات خمور، و 9 قطع حشيش.

تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة،معلومات من المقدم طلال أبو وافية رئيس مباحث الأداب عن قيام (ع.م.ش-24 عاما-طالب) مقيم بمدينة دمنهور بإدارة منزله للأعمال المنافية للآداب وتسهيل الدعارة.

تم تقنين الإجراءات ومداهمة المنزل،وضبط المتهم وبرفقته كلا من (ح.ع.م-25 عاما) و( م.ا.ش-29 عاما) و( د.ع.ب-22 عاما-طالبة) و(ا.ا.م-21 عاما-طالبة) و(ا.ع.م-22 عاما-طالبة) وجميعهن مقيمات الأسكندرية وطالبات بمعهد الخدمة الاجتماعية،كما ضبط بالمسكن زجاجتين من الخمور و9 قطع حشيش ومبلغ 3300 جنيه.

تم التحفظ على المتهمين وإبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

ثم نانتي لجريمة خلعت القلوب من بشاعتها:

(س) فتاة في مقتبل العمر تقطن مع أسرتها بإحدى ولايات السودان؛ تميّزت في تعليمها العام بالنبوغ منذ مرحلة الأساس، وكانت مثالاً للأدب وسمو الأخلاق، ظلت تردد بأن أمنيتها في المستقبل أن تصبح مهندسة، وكان لها ما أرادت، حيث تم قبولها في كلية الهندسة بإحدى الجامعات بولاية الخرطوم، فضَّلت السكن مع خالها على الذهاب إلى داخليات الطالبات، وبعد مضي أشهر معدودة من الدراسة تعرفت على زميلتها (ع. م) التي تقربت منها كثيراً حتى وصلت إلى بيت خال (س) ومن ثم طلبت منها رد الزيارة.

ثم نتحول لجريمة اخرى اكثر بشاعة:

نموذج آخر لشبكة تمارس ذات (الفعلة) بجامعة (…)، مجموعة تتكون من خمس بنات يقمن بداخليات الجامعة، لكنهن يمارسن الدعارة عبر شقق مختلفة خصوصاً في نهاية كل أسبوع، للوصول إلى هذه الشبكة كان عليَّ مصادقة إحداهن والتي تدير (العملية) من خلال (قروب) عبر تطبيق ، ومن خلاله يتم إرسال الصور الفاضحة، طلبت منها الانضمام إلى هذا القروب الذي تستقطب له أكبر عدد من الفتيات وتقوم مديرته بتغيير الرابط بين الحين والآخر من أجل حمايته، طلبت منها إضافتي في القروب الجديد واستدرجتها ببعض المعلومات وبادلتها في أسلوبها فأفصحت لي عن أمرهن قائلة: (أنا كنت ساكنة مع بنات في شقة يتاجرن بأجسادهن بمبالغ من ٥٠٠- ١٥٠٠ جنيه، حسب اختيار الزبائن، ولو عايزة ممكن أوصلك ليهم تعالي لينا بكرة (الخميس)، لو فاضية ما تفوتك اللمَّة).. قلتُ لها سأحضر فقط أعطني معلومات عن اللمَّة، فقالت لي: (نحن بنجتمع كل (خميس) في بيت أو شقة نتونَّس ونظبط الأمور والشيشة وكلو حاجة وبُكرة مجتمعين في …). – حي أمدرماني عريق جداً – وأضافت بقولها (نتقابل في صيدلية “…” عشان نتم الاتفاق).

ثم ناتي لجريمة هزت الراي العام:

أعلن مصدر ميداني في سوريا أن السلطات السورية ألقت القبض قبل يومين على شبكة دعارة كانت تنشط في بعض أحياء دمشق، وفي مدينة جرمانا المجاورة، تمتهن أيضاً الترويج للمخدرات عن طريق شبكة من العملاء.

ونقل موقع "كلنا شركاء" الإلكتروني عن المصدر، وهو طالب يقيم في المدينة الجامعية في حي المزة بدمشق، قوله، إن خبر إلقاء القبض على الشبكة تصدر الأنباء المتداولة بين الطلبة المقيمين في السكن الجامعي، كون الشبكة التي ضبطت كانت تمارس نشاطها بين الأوساط الطلابية.

وأضاف إن الشبكة مكونة من أربع فتيات وشابين يحاولون اصطياد ضحاياهم في الأماكن العامة كالمقاهي والملاهي الليلية، وتواعد زبائنها في الشقة المستأجرة في أحد الأحياء البعيدة عن مركز مدينة جرمانا.

وأشار إلى أن الكشف الطبي عن إحدى الفتيات في الشبكة أثبت إصابتها بفيروس الإيدز، "لا نعلم بالضبط إذا ما كانت الفتاة تعلم مسبقاً بإصابتها بالفيروس، وبالتأكيد نقلته لعشرات الشبان".

ثم نتحول لجريمة اكثر شناعة:

ألقت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة ، القبض على طالب يدير مسكنة بمدينة دمنهور للأعمال المنافية للآداب واستقطاب الساقطات لممارسة الرذيلة .

كانت وردت معلومات لضباط قسم حماية الآداب بالمديرية رئاسة المقدم طلال أبو وافية رئيس المباحث ، مفادها قيام "ع.م.ش" مواليد 1992 طالب بمدينة دمنهور ، بإدارة مسكنه للأعمال المنافية للآداب العامة باستقطاب بعض السيدات الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الحرام مقابل مبلغ مالى .

وعقب تقنيــين الإجراءات ، وتم ضبط المتهم وبرفقته كلاً من : " ح.ع.ح " ، مواليد 1991 حاصل علي معهد خدمة إجتماعية، " م.أ.ش " ، مواليد 1987 حاصل علي دبلوم صناعة ، ومقمين بدمنهور ، " د.ع.ب " ، مواليد 1994 طالبة بمعهد الخدمة الاجتماعية ومقيمة الحضرة بقسم باب شرقي بالإسكندرية ، " أ. م " ، مواليد 1995 طالبة بمعهد الخدمة الاجتماعية ومقيمة بسموحه بالإسكندرية ، " إ.ع.م " ، مواليد 1994 طالبة بمعهد الخدمة الاجتماعية ومقيمة شارع 45 بالإسكندرية ، أثناء قيامهم بممارسة الرذيلة المسكن المشار إليها وبحوزتهم مبلغ مالي 3310 ألف جنيه مصري، و 51 دولار أمريكي ، زجاجتي خمور ماركات ، قطعة لمخدر الحشيش ، 9 هواتف محمول وبعض الملابس الخاصة بالمتهمين.

وبمواجهتهم ، إعترفوا بمضمون ما تقدم وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة والخمور بقصد التعاطي ، وجاري تحرير المحضر اللازم و العرض علي النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق .