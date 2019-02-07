كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 11:32 صباحاً - اليوم - التخطيط تطلق حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" بالبحر الأحمر

البشاير

تطلق اليوم الخميس وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلة في مشروع رواد 2030، حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك" في محافظة البحر الأحمر بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين بالغردقة، وذلك استكمالا لسلسلة "أبدأ مستقبلك" التى أطلقها المشروع بعدد من محافظات الجمهورية فى المدارس والجامعات.

من جانبها أوضحت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن حملة أبدأ مستقبلك تأتي في إطار الخطة التي تسعي الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، مؤكدة على أن مشروع رواد 2030 تم إنشائه إيمانًا بالدور الذي يلعبه الشباب في شتي النواحى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتفعيلًا لدور الوزارة في العمل علي تمكين الشباب، عبر تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وأكدت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030 أن الحملة هذه المرة تستهدف عدد 70 معلم وعدد 8240 طالب بالبحر الأحمر لتدريبهم علي الفكر الريادى وتشجيع الشباب وتحفيزهم علي الابتكار والتوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.

كما أشارت خليل إلي أن حملة "ابدأ مستقبلك" تقام علي أساس عقد دورات تدريبية لمدرسي المرحلة الاعدادية بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية بالمحافظة على حقيبة تدريبية تم إعدادها خصيصًا للحملة، وذلك لينعكس الفكر الريادى على الطلاب فى المدارس ولإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار.

وقالت غادة خليل إنه يتم العمل من أجل إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب علي القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع، مضيفة ان الوزارة تسعي الى تشجيع الشباب وتحفيزهم علي الابتكار، وتلقي أفكارهم بالاضافة إلى دعم تلك الأفكار والمشروعات الصغيرة والعمل علي تسويقها.

يُذكر أنه تم اطلاق سلسلة الحملة التوعوية " ابدأ مستقبلك " بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.