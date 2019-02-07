نفت الفنانة نرمين الفقي، زواجها من الفنان فاروق الفيشاوي، ردا على تساؤل ورد إليها من أحد متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
ونشرت "نرمين" صورة جديدة من حفل عيد ميلاد الفيشاوي، لتتفاجأ بتساؤل من أحد متابعيها، قائلاً: "هل صحيح ما يثار عن كونك زوجة فاروق؟، لترد عليه قائلة: "لا، لست زوجته".
يذكر أن فاروق الفيشاوي احتفل بعيد ميلاده قبل أيام، في حضور كوكبة من نجوم الفن، أبرزهم إلهام شاهين، ولبلبة، ودنيا عبدالعزيز، ونرمين الفقي والإعلامية بوسي شلبي.
كانت هذه تفاصيل خبر نرمين الفقي تنفي زواجها من فاروق الفيشاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.