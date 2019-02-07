كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 صباحاً - بقرار جمهوري تخصيص 24 فداناً بـ"رشيد" لإقامة مشروعات بترولية



أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 49 لسنة 2019 بتخصيص مساحة 24 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية رشيد، محافظة البحيرة، لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لاستخدامها فى إقامة المشروعات البترولية، وفقاً للقواعد والقوانين المعمول بها في هذا الشأن. نشر القرار بالجريدة الرسمية.

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