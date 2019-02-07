كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 09:59 صباحاً - مركز الملك سلمان للإغاثة "مسام" 39 ألف لغمًا حوثيًا في ستة شهور

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لنزع الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر يناير 2019م، من انتزاع 89 لغمًا مضادًا للأفراد و2,322 لغمًا مضادًا للآليات و284 عبوة ناسفة و4,487 ذخيرة غير منفجرة، ليبلغ إجمالي ما جرى نزعه خلال هذا الأسبوع 7,183 لغمًا.

يُذكَّر أن المركز أطلق في يونيو 2018 مشروع "مسام" لتنظيف الأراضي اليمنية من الألغام باختلاف أنواعها بتكلفة أكثر من 40 مليون دولار، وأن إجمالي ما جرى نزعه منذ بداية المشروع 38,817 لغمًا، زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية بشكل عشوائي، في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، راح ضحيتها عددًا كبيرًا من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر للأعضاء.

ويقوم مشروع "مسام" بتطهير الأراضى اليمنية بشكل يومي من الألغام الأرضية، وتدريب كوادر يمنية على نزعها، ووضع آلية تساعد اليمنيين على امتلاك خبرات مستدامة لنزع الألغام، خاصة بعد تصاعد وتيرة زرع الألغام العشوائية من قِبَل مليشيا الحوثي الإرهابية والتي يصل عددها لأكثر من 250 ألف لغم يتم زراعتها بشكل يومي.

وقد ساهمت المملكة العربية السعودية في علاج أكثر من 17 ألف جريح يمني وقدمت المراكز لعلاج وتوفير الأطراف الصناعية لضحايا الألغام. وفي خط متوازي، قام مركز الملك سلمان للإغاثة بتركيب أكثر من 614 طرفاً صناعياً ويسعى لافتتاح مركز للأطراف الصناعية في عدن، إلى جانب ما يموله بـ 10 ملايين دولار للصليب الأحمر الدولي في تأمين هذه الأطراف.