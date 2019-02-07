انتبه.. حقيقة ظهور الديدان في الملوخية بعد بياتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي
يعتقد البعض أن طهي الملوخية وتركها لتناولها في اليوم التالي يسبب ظهور ديدان فيها، وبالتالي الإصابة بالمشكلات الصحية، لأنها لزجة فتكون بيئة خصبة لنموها.. فما صحة ذلك؟
أوضح الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن تكون الديدان في الملوخية لا يحدث بسبب تركها وتناولها في اليوم التالي، لكن يحدث نتيجة عدم غسيلها جيدًا.
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