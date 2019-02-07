- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:32 صباحاً - شاهد..بعد حب 5 سنوات.. زواج الممثلة هازال كايا من المخرج علي أتاي
تداولت العديد من الصحف التركية فيديوهات تظهر زفاف الممثلة هازال كايا، الشهيرة في مسلسل "العشق الممنوع" ومسلسل "فرح"، وعلي أتاي.
وذكرت صحيفة "ميليت" أن الفنانة هازال كايا، التي استطاعت أن تضع اسمها بين ألمع النجوم، تزوجت من المخرج علي أتاي، في فندق ميسيديكوي فيرمونت كواسار في إسطنبول، مساء أمس.
وأشارت الصحيفة إلى أن المنتج مصطفى أوصلو والممثلة أرتان سابان، اُختيرا من العروسين كشهود على الزواج الذي تم بعد قصة حب استمرت 5 سنوات.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..بعد حب 5 سنوات.. زواج الممثلة هازال كايا من المخرج علي أتاي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.