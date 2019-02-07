كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:32 صباحاً - تفاصيل وأسرار مسرحية جريمة في المعادي

كتبت : شيرين عصملي

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إن مسرحية "جريمة في المعادي" مختلفة على الإطلاق، موضحًا أنه تم اكتساب الفكرة أثناء مشاهدة تلك المسرحية في لندن بعد حديث زوجته عن ذلك العرض.

وأضاف "عبد الباقي"، في خلال لقائه ببرنامج "عين"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه بدأ في مراسلة أصحاب الفكرة بالخارج، والحديث عن أخذ حقوق النشر لإتمام تلك الفكرة داخل مصر، موضحًا أنهم قاموا بالترحيب التام والتعاون معه.

وأوضح أنه الحدث الأصعب هو إحساس المشاهد بأن ذلك الحدث مصري للغاية، وليس مكتسبا من أي مكان آخر.