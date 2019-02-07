كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:32 صباحاً - إدوارد يمازح رانيا يوسف على الهواء: "ربنا يزود أفلامك"

كتبت : شيرين عصملي

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن فيلم "دماغ شيطان"، من بطولة باسم سمرة، سلوى خطاب، عمرو عابد، والفيلم من تأليف عمرو الدالى وإخراج كريم إسماعيل.

وأضافت "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذي يبث على شاشة "اليوم"، من تقديم إدوارد ونانسي مجدي: "أنها انتهت من فيلم خلي بالك من الجاي، والفيلم سيكتسح ويكسر الدنيا".

وكشفت عن أنها ستشارك في فيلم "ليلة حب"، ليرد إدوارد ساخرًا: "ربنا يزود أفلامك لأن الناس بتستناكي دايما".