كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:32 صباحاً - مذيع "صدى البلد" للساخرين من صلاح: "تعالوا مصر اتعلموا الإفيهات"

كتبت : شيرين عصملي

استنكر الإعلامي تامر بشير، سخرية أحد البرامج التونسية من محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر.

وأضاف "بشير"، خلال برنامج «دوس بنزين» على قناة "صدى البلد"، «صلاح قيمة للعرب وللعالم أجمع، ولا نقبل أن يتم السخرية منه»، معلقًا «عايز يبقى دمك خفيف تعالي مصر أسبوع، هتاخد إفيهات كتير».

وتابع: «جميع دول العالم تفتخر بصلاح وأنت فاكر دمك خفيف وبتتريق عليه»، مؤكدا احترامه للشعب التونسي الشقيق.

وسخر برنامج تونسي كوميدي من شعر محمد صلاح، وهو ما أثار غضب الجماهير المصرية، على مواقع التواصل الاجتماعي.