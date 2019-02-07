كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 08:32 صباحاً - محمد رياض: "الضحك أصعب من البكاء"

كتبت : شيرين عصملي

قال الفنان محمد رياض، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر فضائية "المحور"، إن الأدوار التي قام بها مؤخرًا شجعته على تقديم شيء مختلف، ومن ثم أصبح لديه إشباع فني، موضحًا أن أكثر الأدوار التي تركت بصمة لدى الجماهير مؤخرًا هو دوره في مسلسل رحيم، معقبًا: «كنت بفتح مطاوي في المسلسل، وأنا عمري في حياتي ما مسكت مطواة»، مؤكدًا أن الدور كان حالة بالنسبة إليه وكان جديدًا عليه.

وأوضح أن الضحك في التمثيل أصعب من البكاء، قائلًا: «مش كل الممثلين بيعرفوا يضحكوا، والبكاء أسهل شوية من الضحك»، مؤكدًا: «أنا من الممثلين إللي بيعرفوا يضحكوا، والضحكة صعبة في التمثيل»، لافتًا إلي أن سبب صعوبة الضحك يكمن في: «كون إن الممثل يضحك يبقي بيضحك بجد، وكل مشهد ليه ضحكة معينة حسب الموقف وحسب الشخصية».