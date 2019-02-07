كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 04:24 صباحاً - استشاري تغذية: فقدان الشهية قد يكون مرض نفسي

قال الدكتور محمد صلاح استشاري تغذية، إن فقدان الشهية قد يكون مرض نفسي، وأنَّ السيدات أكثر عرضة لمرض فقدان الشهية.

وأضاف صلاح، خلال لقائه ببرنامج «يوم جديد»، المذاع على قناة «الغد» الإخبارية، أنَّ زيادة الوزن لها أضرار عديدة، مؤكدًا أنَّ هناك أسباب وراثية لمرض فقدان الشهية.

وأوضح صلاح، أنَّ فقدان الشهية أو زيادة الوزن مرضان قد يُؤديان إلى الوفاة، لافتًا إلى أنَّ بعض الحالات تحتاج إلى الذهاب لمستشفى الأمراض النفسية.

وتعد اضطرابات الأكل، سواء كان فقدان الشهية أو الأكل بشراهة، أمر غير طبيعي، يمكن التخلص منه بمعرفة الأسباب وطرق العلاج.