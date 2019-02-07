كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 04:24 صباحاً - وست بروميتش يودع كأس إنجلترا بالخسارة أمام برايتون

ويست بروميتش

ودع وست بروميتش ألبيون مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي بعدما هُزم يوم الأربعاء أمام منافسه برايتون بثلاثة أهداف لهدف. افتتح كايل بارتلي أهداف المباراة لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 77. لكن أدرك فلوران أندوني التعادل للضيوف في الدقيقة 82. وفي الأشواط الإضافية سجل جلين موراي هدفين متتاليين في الدقائق 104 و106 ليقود برايتون للتأهل للدور التالي. ويحتل وست بروميتش في جدول ترتيب الدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي المركز الرابع برصيد 50 نقطة بفارق سبع نقاط عن ليدز يونايتد ونورويتش سيتي أصحاب المركز الأول والثاني واللذان يتأهلا مباشرة للبريميرليج الموسم المقبل.

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