كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 04:24 صباحاً - الأهلي يطلق إسم حسن حمدي على قاعة اجتماعات مدينة نصر

الخطيب وحسن حمدي

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، اطلاق إسم حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق، على قاعة اجتماعات مجلس الإدارة بفرع النادي بمدينة نصر.

وجاء قرار المجلس فى إطار ترسيخ قيم ومبادئ النادي الأهلي، وتقديرًا لعطاء حسن حمدي، ومشواره الطويل داخل النادي الأهلي لقرابة الـ42 عامًا.

وأصدر مجلس الأهلي عدد من القرارات أبرزها اعتماد قرار محمود الخطيب بتشكيل هيئة طبية من كبار الأساتذة لوضع آلية علمية لمواجهة شبح الإصابات، برئاسة الدكتور أحمد عبد العزيز، والاستاذ الدكتور ياسر المليجي، والاستاذ الدكتور أحمد خليف.

قرارات مجلس الأهلي على النحو التالي:

- افتتاح صالة الكاراتيه بمقر الجزيرة، غدًا الخميس، بعد تطويرها فى حضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

- تعيين العديد من المديرين لبعض المناصب الشاغرة، ذلك، وفقًا للسير الذاتية التى درستها اللجنة المشكلة لهذا الغرض، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، وعضوية خالد الدرندلي أمين الصندوق، وإبراهيم الكفراوي ومهند مجدي ومحمد سراج اعضاء المجلس، ومحمد مرجان المدير التنفيذى، وحازم هاني، مستشار المجلس للموارد البشرية، وتقرر تعيين الأسماء الأتية، اللواء هشام فاروق محمد جنيد، مديرًا لإدارة المباريات، واللواء خالد عبد الرحمن عبد الهادي، مدير أمن فرع الشيخ زايد. واللواء سمير علي السيد علي، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية للفروع الثلاثة. والمهندس أحمد إسماعيل ماهر مديرًا لإدارة الصيانة. والمهندس خالد محمد إسماعيل طه مساعدًا لمدير إدارة الصيانة بالجزيرة. وهبة منير مديرًا لإدارة الخدمات بفرع مدينة نصر. ورشا محمد السيد مديرًا للمنطقة الترفيهية بفرع مدينة نصر. والعميد أحمد عزت عبد الخالق مديرًا لإدارة الخدمات بفرع الشيخ زايد. وحسين سعد عبد العزيز مديرًا لمجمع حمام السباحة بفرع مدينة نصر.

- الموافقة على مقترح إدارة المكتبات بإقامة حفل لأكاديمية الباليه يوم 6 إبريل القادم.

- الموافقة على مذكرة التفاهم مع بنك المعرفة المصري، وفقًا لبروتكول التعاون الذى وقعه مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مع الدكتور طارق هاشم وزير التربية والتعليم لتقديم خدمات لأعضاء النادي للإطلاع والثراء العلمي.

- تكليف مهند مجدي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الكاراتيه فى بطولة النمسا فى الفترة من 27 فبراير الجاري وحتي 4 مارس المقبل.

وفيما يتعلق بالنشاط الرياضي، وافق المجلس على الميزانيات المقدمة لبطولات افريقيا الثلاث التى ينظمها النادي فى السلة رجال والكرة الطائرة (رجال وسيدات)، وتكليف اللجان المشرفة على البطولات الثلاث لإتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن حسن التنظيم بما يليق بالنادي الأهلي ومكانته فى تنظيم البطولات القارية.

- الموافقة على إقامة معسكر تدريبي لفريق الكرة الطائرة “سيدات” فى صربيا خلال الفترة من 1 إلى 10 مارس القادم، استعدادًا لبطولة افريقيا التى ينظمها النادي الاهلي الشهر القادم.

- الموافقة على إقامة بطولة الأهلي المفتوحة للإسكواش التى تقام فى الفترة من 14 إلى 26 مارس المقبل، وكذلك الموافقة على مشاركة فريق كرة الماء فى البطولة العربية بالكويت خلال الفترة من 28 فبراير الجاري إلى 7 مارس القادم.

- الموافقة على دعم السباح أحمد ذكي فى إطار برنامج البطل الأولمبي بإقامة معسكر تدريبي للسباح فى أمريكا.

- الموافقة على إقامة معسكر داخلي لفريق كرة اليد “رجال” وفقًا للطلب الذى تقدم به السلوفينى نيكولا ماركوفيتش، المدير الفني للفريق، فى إطار برنامجه للارتقاء بالمستوي الفني والبدني للفريق.