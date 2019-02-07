كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:51 صباحاً - شوبير يكشف اقتراح أبو ريدة لحل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز

شوبير

قال أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن اجتماعهم اليوم الأربعاء مع الأندية شهد حضور الجميع باستثناء ممثل وادي دجلة؛ حيث تم تجديد الثقة في عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات.

وأشار شوبير، خلال حلقة برنامجه مساء اليوم بفضائية أون سبورت، إلى أن هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة وضع مقترحًا لحل أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز في بطولة الدوري بتحويلها في ذات الموعد لبطولة الكأس.

وكان بيراميدز قد أوضح في بيان صادر عنه إنه لن يخوض مبارياته إلا بعد خوض الأهلي لمؤجلاته، كما استنكر تركي الشيخ، مالك نادي بيراميدز في وقت سابق عدم تحديد موعدًا لمباراة فريقه أمام الأهلي بمنافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وأضاف نائب رئيس اتحاد الكرة:"كان هناك مرونة شديدة من ممثل نادي بيراميدز محمدجمال العاصي الذي تعامل بشكل منضبط".

وشهد مقر اتحاد الكرة، اجتماعا بين مجلس الإدارة برئاسة هاني أبوريدة، وممثلي أندية الدوري الممتاز، من أجل وضع حلول لاستكمال المسابقات المحلية دون مشاكل.