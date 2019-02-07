كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:51 صباحاً - تأهل لايبزج وأوجسبورج لدور الثمانية بكأس ألمانيا
كأس ألمانيا
صعد فريقا لايبزج وأوجسبورج لدور الثمانية ببطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزهما 1 / صفر على فولفسبورج وهوليستن كيل على الترتيب اليوم الأربعاء في دور الستة عشر للمسابقة.
وعلى ملعب (ريد بول أرينا) تقمص ماتيوس كونها دور البطولة في لقاء لايبزج وفولفسبورج، بعدما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد في الدقيقة التاسعة، ليقود لايبزج لمواصلة مسيرته بالبطولة.
في المقابل، ارتدى ميكائيل جريجوريتش ثوب الإجادة في لقاء أوجسبورج ومضيفه كيل، عقب تسجيله هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 85.
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