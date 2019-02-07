كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:51 صباحاً - بدون رقابة .. سلمى حايك تخضع لجلسة تصوير مثيرة بـ" المايوه +18" - صور

سلمي حايك

نشرت الفنانة العالمية سلمى حايك صور جديدة لها بمايوه أسود، من أما أحد الشواطئ، ظهرت فيها بين الأشجار مؤكدة على حُبها للطبيعة.

سلمى حايك تصور حاليًا دورها فى فيلم “Limited Partners” من إخراج ميجيل أرتيتا، يشارك فى بطولة العمل، عدد كبير من النجوم منهم سلمى حايك، وروز بيرن وتيفانى هاديش وكاران سونى وبيلى بورتر وغيرهم.

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