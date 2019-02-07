كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:51 صباحاً - الوزراء: لن نحصل على قروض أخرى من صندوق النقد بعد انتهاء الحالي

كتبت : انجي بيومي

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن صندوق النقد الدولي يعتبر نجاح إجراءات الإصلاح الاقتصادى في مصر أيقونة لعمله، خاصة وأنه لم يكن يتوقع وتيرة النجاح الاقتصادي الذي قامت به الدولة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» تقديم الإعلامية سارة حازم المذاع على فضائية «dmc»، أن الحكومة لن تحصل على أي قروض أخرى من صندوق النقد الدولي بعد انتهاء القرض الحالي.

وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوم به الدولة، تسير بسرعة، موضحا أن التعاون الفنى بين الصندوق والحكومة سيظل مستمرا حتى بعد انتهاء القرض.

وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق أول من أمس على منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق البالغ إجماليه 12 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر من صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016 إلى 10 مليارات دولار، ويتبقى دفعة أخيرة بقيمة ملياري دولار تتسلمها مصر قبل نهاية عام 2019.

وأكدت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أنه منذ أن شرعت مصر في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح في 2016، وهي تحقق تقدمًا كبيرا يدلل عليه نجاحها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، كما أصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة.