كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 02:51 صباحاً - بقميص نوم يكشف مفاتن جسمها .. اللبنانية قمر تنشر صورة مثيرة - صور

قمر

أثارت المغنية اللبنانية قمر جدلًا بين متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، بعد نشرها صورًا اكتفت خلالها بارتداء قميص أبيض مبلل بالماء، كشف عن أجزاء من جسدها. وتوالت التعليقات الغاضبة من قبل العديد من متابعيها، الذين طالبوها بالتوقف عن نشر الصور المثيرة، وجاءت كالآتي: "العما قرفتينا مجد سوا أغنية غيرك؟"، "كفاية صور غريبة كده.. حرام عليكي نفسك وابنك". وكانت قمر قد ردت على متابعيها سابقًا عبر "إنستجرام"، وكتبت: "شو عم تنتقدوا؟! لك أنا إذا بتحجب بتنتقدوني.. إلى كل المنتقدين ذوي العقد النفسية.. قبل ما تحكموا وتهاجموا وتشوفوا كل شي غلط، ركزوا بالأول لأن عيوبكم ما تشوفوها إلا بغيركم". وأضافت: "ارتقوا أيها الشعب العربي ويا أيها الناس عليكم بأنفسكم".





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