العلماء يكتشفون علاجا للسكري من النوع الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
في إنجاز طبي لعلاج مرض السكري من النوع الأول، تمكن الباحثون في جامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة من تحويل الخلايا الجذعية إلى خلايا منتجة للأنسولين.
ويحاول الباحثون منذ سنوات معرفة كيفية إجراء هذا التغيير على أمل مساعدة الملايين على مواجهة المرض. وقد نجحوا أخيراً في إنشاء خلايا بيتا صحية قادرة على إفراز الأنوسولين في أجسام مرضى السكري، والتي كان يتم تدميرها في السابق، نقلًا عن موقع جريدة "البيان" الإماراتية.
وبعد زرعها في الفئران، بدأت هذه الخلايا في إنتاج الأنسولين ومعالجة السكر في الدم في غضون أيام.
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