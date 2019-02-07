كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:15 صباحاً - شالكه يلحق بركب المتأهلين إلى ربع نهائي كأس ألمانيا

شالكه

اكتسح شالكه، ضيفه فورتونا دوسلدورف (4-1) في طريقه إلى ربع نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء.

تقدم شالكه بالهدف الأول بالدقيقة (29) عن طريق أحمد كوتوكو، وأضاف ساليف سانيه الهدف الثاني بالدقيقة (48)، قبل أن يعزز مارك أوته، أفضلية شالكه بالهدف الثالث في الدقيقة (53).

وسجل روفين هنينجز، هدف دوسلدورف في الدقيقة (71)، وأعاد سانيه توسيع الفارق مجددًا بالهدف الشخصي الثاني والرابع لشالكه في الدقيقة (87).

ويلحق شالكه بالمتأهلين إلى ربع النهائي، وهم هامبورج، وهايدنهايم، وبادربورن، وفيردر بريمن، وأوجسبورج ، ولايبزيج.