كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:15 صباحاً - بايرن ميونخ ينجو من فخ هيرتا برلين في كأس ألمانيا

تغلب بايرن ميونخ على مضيفه هيرتا برلين (3-2)، اليوم الأربعاء، في مباراة جمعت بينهما على الملعب الأولمبي ضمن منافسات ثمن نهائي كأس ألمانيا.

سجل أهداف بايرن سيرجي جنابري "هدفين" وكينجسلي كومان، في الدقائق 7، 49 و98، بينما أحرز ماسكيميليان ميتلشتيت ودافي سيلك هدفي هيرتا، في الدقيقتين 3 و67، ليتأهل البايرن للدور ربع النهائي من البطولة.

وقرر نيكو كوفاتش، مدرب البايرن، بدء المباراة بتشكيلة ضمت كلًا من: أولريتش، سولي، هوميلز، كيميتش، ألابا، تياجو، جوريتسكا، كومان، جنابري، رودريجيز، ليفاندوفيسكي.

في المقابل، بدأ هيرتا برلين المباراة بتشكيلة ضمت: جارستين، بلاتينهاردت، رقيق، سترونج، لازارو، جروجيتش، سكيلبريد، ميتلشتيت، دودا، كالو، إيبيسيفيتش.

وبدأت الإثارة مبكرًا مع الدقائق الأولى للمباراة، إذ نجح هيرتا في مباغتة ضيفه بهدف مبكر بعد مرور 3 دقائق فقط على البداية، عن طريق ماكسيمليان ميتلشتيت.

ولم يمهل البايرن أصحاب الأرض لوقت طويل، ليأتي الرد سريعًا بعد 4 دقائق فقط بهدف معادلة النتيجة عن طريق سيرجي جنابري.

وكاد ماتس هوميلز أن يحرز هدف التقدم للبايرن، في الدقيقة 16، من تسديدة بعيدة حولت مسارها بعد الاصطدام بدفاع هيرتا، لتمر إلى جوار القائم.

وكان جنابري على مقربة من التوقيع على الهدف الثاني، بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها أرضية زاحفة، ليبعدها الحارس روني جارستين إلى ركنية.

وعاد جنابري مجددًا بمحاولة ثالثة من تسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء، لكن جارستين تصدى لها ببراعة، في الدقيقة 25.

ودانت السيطرة كليًا للفريق البافاري وسط تراجع أصحاب الأرض لمناطقهم الدفاعية، في ظل الضغط المكثف من الضيوف، ولم تسفر باقي الدقايق عن أي جديد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وتكرر سيناريو الأهداف المباغتة مع بداية الشوط الثاني، بعدما نجح البايرن في مفاجئة مضيفه بهدف ثانٍ بعد 4 دقائق فقط، بعدما أرسل خاميس رودريجيز تمريرة بينية إلى جنابري، الذي أصبح وجهًا لوجه مع حارس هيرتا، ليسدد كرته إلى داخل الشباك.

واستفز الهدف الثاني للبايرن لاعبي هيرتا، الذين حاولوا في الدقائق التالية تكثيف محاولاتهم على مرمى الحارس سفين أولريتش.

وفي الدقيقة 64، قرر بال دارداي، مدرب هيرتا، إقحام دافي سيلك بدلا من المهاجم البوسني فيداد إيبيسيفتش.

ولم ينتظر المهاجم الألماني البديل سوى 3 دقائق على دخوله، حتى نجح في إحراز هدف التعادل لأصحاب الأرض من أول فرصة سنحت له.

وعاد البايرن بعدها لتهديد مرمى هيرتا بوابل من الهجمات، كان أخطرها تسديدة لرودريجيز، الذي مرت كرته بجوار القائم.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقتين، أقحم كوفاتش لاعبه الفرنسي فرانك ريبيري، ليسجل ظهوره الأول مع البايرن في العام الجاري، بعدما حل بدلًا من جنابري مسجل الهدفين.

ولم تسفر الدقائق المتبقية عن أي جديد، لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل (2-2)، ليضطر الفريقان لخوض شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، تمكن كومان من إحراز هدف التقدم للفريق البافاري، في الدقيقة 98، ليحافظ الضيوف على تقدمهم حتى نهاية الشوط.

وأهدر رودريجيز فرصة تعزيز التقدم بهدف رابع في الشوط الإضافي الثاني، بعدما تسلم تمريرة داخل منطقة الجزاء، لكنه وجه الكرة بتسديدة ضعيفة، لتصل بين أحضان حارس هيرتا.

وحاول البايرن الحفاظ على تقدمه بتناقل الكرة في منتصف الملعب، مستغلًا التراجع البدني للاعبي هيرتا برلين، لينجح في ذلك حتى إطلاق الحكم صافرة النهاية بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين.