كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:15 صباحاً - شاهد.. الصور الأولي للجزء الثاني من فيلم "أولاد رزق"

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ولاد رزق" الصور الأولى للعمل والذى يصور حاليا داخل احد الاستوديوهات الخاصة بالاضافة الى بعض المشاهد الخارجية.

وبدأ المخرج طارق العريان تصوير عدد من المشاهد فى الفيلم بحضور جميع أبطاله منهم أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين امين.

فيلم "ولاد رزق 2" من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوى، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، ومن إخراج طارق العريان، تأليف صلاج الجهيني وإنتاج شركة RAW Entertainment.

يذكر ان الجزء الاول من الفيلم شهد نجاحا كبيرا عن عرضه فى دور العرض حيث تدور أحداث الفيلم حول أربعة اشقاء يحاولون تنفيذ بعض العمليات الخارجة عن القانون بمساعدة شقيقهم الأكبر والعقل المدبر لهم ولكن بعد فترة يقرر التوبة.

