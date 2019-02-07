كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:15 صباحاً - بخيوط من فضة مطلية بالذهب.. اعرف مراحل صناعة كسوة الكعبة

لتكتمل تلك الحلة المهيبة للكعبة المشرفة، تمر صناعة كسوة الكعبة بعشر مراحل مختلفة فائقة العناية، لتكون فى أبهى صورتها، من مراحل نسج وصبغ الحرير المصنوع منه القماش حتى تجميع الثوب وتلبيسه وإسداله على حوائط الكعبة فى يوم التاسع من ذى الحجة.

رئاسة شئون الحرمين، عبر حسابها الرسمى على تويتر، دشنت "فيديو" رائع تشرح من خلاله المراحل العشرة التى تمر بها صناعة كسوة الكعبة المشرفة.

تمر أول مراحل صناعة كسوة الكعبة، بقسم التحلية ، حيث يتم فيها ضبط درجة عذوبة الماء المستخدم فى غسل الحرير، وتهيئته وفق مواصفات ومعايير معينة لعملية الصباغة، أما المرحلة الثانية وهى المصبغة، ويتم فيها غسل الحرير فى درجات حرارة عالية، وإزالة الطبقة الشمعية الحافظة للحرير "السرسين"، وصباغته باللون الأسود للثوب الخارجى للكعبة المشرفة، ليمر بعدها بعمليات التجفيف فى مجففات مخصصه.

قسم التحلية

تأخذ عينات عشوائية من الحرير قبل وبعد صباغته فى المرحلة الثالثة ، والتى تعرف بقسم المختبر، حيث القيام بعد اختبارات والتى من ضمنها مقاومة العوامل المناخية وقوة الشد والـتأكد من مطابقة الحرير للمواصفات والمقاييس المعتمدة وكذلك مطابقة المواصفات والمقاييس لأسلاك الفضة المطلية بالذهب.

قسم المصبغة

تتحول خيوط الحرير من شلل إلى "كونات" بكرات فى المرحلة الرابعة، وهى "قسم النسيج الألى" حيث تتحول فين خيوط الحرير من شلل إلى كونات"مكرات" بواسطة ماكينات اللف الآلى، ليتم بعدها الحصول على الحرير السادة لإنتاج قماش الحرير لطباعة الآيات القرآنية وتطريزها بأسلاك الذهب والفضة المستخدم فى الحزام.

قسم المختبر

المرحلة الخامسة قسم الطباعة، ويتم من خلالها تثبيت قطع القماش الحرير السادة على قطعتى خشب مقاسات مختلفة تسمى "منسج" حيث يتم طباعة الآيات القرآنية بواسطة طباعة "السلك سكرين" لحزام الكعبة المشرفة وما تحت الحزام من آيات وقناديل وستارة باب الكعبة المشرفة.

قسم الطباعة

تجهيز خيوط القطن المستخدمة فى حشو الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية وذلك فى المرحلة السادسة، "القسم اليدوى"، ليدخل بعدها إلى قسم الحزام ، حيث حشو الآيات القرآنية والزخارف الإسلامية المطبوعة على قماش الحرير بخيوط القطن لبروز الحروف، وتطريزها بأسلاك الفضة والفضة المطلية بماء الذهب وتثبيتها لتسلم بعدها القطع المذهبة إلى قسم تجميع الثوب لتثبيتها عليه.

القسم اليدوى

وتحدد معايير الجودة المطلوبة فى المجمع لجميع المدخلات والمخرجات، فى المرحلة الثامنة "قسم الجودة" ، حيث يحرص على مطابقة المواصفات والمقاييس لجميع مراحل إنتاج كسوة الكعبة.

وحدة الجودة

وتجمع قطع ثوب الكعبة المشرفة وتوصيلها ببعضها البعض كل جهة على حده، وكذلك قطع ستارة باب الكعبة المشرفة، وذلك فيما يعرف بالمرحلة التاسعة التجميع.

قسم الحزام

يتم بعد ذلك فى العاشرة و الأخيرة ، "تلبيس ثوب الكعبة المشرفة" حيث يتم استبدال الثوب القديم بآخر جديد كل عام فى يوم التاسع من ذى الحجة، وإسدال الثوب المخصص لكل جدار من جدران الكعبة على حده وتثبيت الأربع قطع مع بعضها البعض من الأركان ومن اسفل الكعبة وستارة الباب.

تلبيس ثوب الكعبة