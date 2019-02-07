كتب ياسر ابراهيم - الخميس 7 فبراير 2019 01:15 صباحاً - أحمد داوود يشارك في عدد من الأفلام من بينهم أهو ده اللي صار

يظهر النجم الشاب أحمد داود فى فيلم 122 والذى يقوم فيه بدور البطولة بمشاركة كل من طارق لطفى وأمينة خليل ويعرض فى مصر وعدد من الدول العربية.

وانطلق الفيلم مؤخرًا في دور العرض المصرية مترجمًا بلغة الإشارة، كما وجهت الصفحة وشركة مقام للإنتاج الفني لصاحبها سيف عريبي التقدير للصم والبكم مؤكدةً أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، آملةً أن تكون هذه الخطوة بادرة لتقديم أعمال فنية تناقش حياتهم.

الفيلم هو الأول عربيًا بتكنولوجيا 4Dx، وتدور أحداثه في إطار قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهما ظروف الحياة إلى الدخول في عالم من العمليات المشبوهة، ولكنهما يصابا بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ في مواجهة أسوأ كابوس في حياتهم.

على جانب أخر ينتظر عرض مسلسله الجديد أهو ده اللى صار مع روبى ومحمد فراج والمقرر انطلاقه يوم 9 فبراير، بعد أن تم تأجيله فترة طويلة.

تدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي خلال حقبة زمنية تصل إلى 100 عام، تقريبا ما بين (1918: 2018)، حول المعاناة التي تقابلها المرأة بصفة عامة، والصعيدية بصفة خاصة، واختلاف الأفكار والعادات والتقاليد، وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تخص المرأة.

ويعكف داود حاليا على تصوير الجزء الثانى من فيلم ولاد رزق مع المخرج طارق العريان والمنتظر عرضه فى الصيف المقبل بمشاركة نجوم الجزء الأول بالإشتراك مع خالد الصاوى وباسم سمره.