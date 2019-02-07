فيفي عبده عن مقطع رقص الفنانات بعيد ميلاد فاروق الفيشاوي: "كان نفسي أكون معاكم"

نشرت الراقصة فيفي عبده، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع الفيديو، الذي يرصد احتفالات الفنانات بعيد ميلاد الفنان فاروق الفيشاوي.

وأظهر المقطع رقص الفنانات، وعلى رأسهن الفنانة شهيرة، إلهام شاهين، وفاء عامر وغيرهن على أنغام وليد توفيق، "إنزل يا جميل"، مٌعلقة: "كان نفسي أكون معاكم في عيد ميلاد فاروق الفيشاوي عقبال 100 سنة بحبك قوي وبحبكم كلكم قوي خمسة مواه".

يُذكر أن فيفي عبده، كانت قد أعلنت بنهاية العام، قرار عودتها للرقص الشرقي من جديد، من خلال مؤتمر صحفي، وأحييت حينها عدة حفلات باحتفالات "رأس السنة".

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