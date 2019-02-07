الامارات | أوسكار 2019.. النجوم يقدمون أفلامهم

شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار 2019.. النجوم يقدمون أفلامهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هارت اعتذر عن تقديم الحفل. أرشيفية

قالت رئيسة الترفيه في شبكة «إيه.بي.سي» كاري بيرك، إن حفل جوائز الأوسكار لن يكون له مقدم رسمي هذا العام؛ وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخ الحفل، وسيعود النجوم ليقدموا أفلامهم كما كانوا سابقاً.

وأضافت أن الفعالية التي تنظم في 24 فبراير الجاري ستتخلى عن مقدم الحفل و«تكتفي بمقدمي جوائز الأوسكار».

وكان الممثل الكوميدي كيفن هارت اعتذر في ديسمبرالماضي عن تقديم حفل الأوسكار المقبل بعد جدل حول بعض تغريداته. ولم ينظم حفل جوائز الأوسكار دون مقدم إلا مرة واحدة في تاريخه الممتد منذ 91 عاماً، وكانت في عام 1989. وقالت بيرك إن اتخاذ القرار جاء بعد ما وصفته «بالفوضى» التي أعقبت انسحاب هارت وبعد محاولة لإحياء فرصه في تقديم الحفل.

وأضافت بيرك أن أكاديمية فنون وعلوم السينما التي تمنح جوائز الأوسكار وعدت شبكة «إيه.بي.سي» العام الماضي بألا تزيد مدة البث التلفزيوني للحفل على ثلاث ساعات، أي أقل 30 دقيقة عن الأعوام القليلة الماضية. وتابعت: «لذا أعتقد أن المنتجين اتخذوا قراراً حكيماً بألا يكون هناك مقدم للحفل، والعودة إلى أن يكون النجوم مقدمين لأفلامهم».