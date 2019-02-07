الامارات | مواهب و«روك» بروح كورية في «الشارقة للموسيقى العالمية»

شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب و«روك» بروح كورية في «الشارقة للموسيقى العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اجتذبت فعاليات مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية في دورته السادسة، الليلة قبل الماضية، زوّار واجهة المجاز المائية، عبر منافسات مسابقة نجوم المواهب التي تقدم مجموعة من المبدعين الواعدين الذين يجيدون الغناء والعزف والأداء الموسيقي.

وتشمل المسابقة العزف على جميع الآلات الموسيقية والفرق الموهوبة والغناء الفردي والجماعي، علماً بأنها مفتوحة أمام جميع الأعمار، وستكون هناك جوائز قيمة مع دورات مجانية مقدمة من مركز فرات قدوري للموسيقى اليوم للحضور.

وواصلت الفرق إحياء ليالٍ موسيقية مع فرقة دونغيانغ غوزوبا القادمة من كوريا الجنوبية، التي قدمت أمسية حافلة بالأنغام والألحان الصادرة عن آلة القانون الكورية، والجيتار والآلات الإيقاعية المختلفة، ضمن مشاركة الفرقة في مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية الذي تقدمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وينظمه مركز فرات قدوري للموسيقى. وقدم أعضاء الفرقة الثلاثة مزيجاً من موسيقى الروك القوية بألحان شرقية الروح، جذبت الصغار والكبار.

وعلى هامش فعاليات المهرجان قدم مركز فرات قدوري للموسيقى حفلاً للجمهور في أجواء من العزف والغناء.

وقال رئيس المركز ومدير مهرجان الشارقة للموسيقى العالمية فرات قدوري «نهدف إلى مساعدة الجيل الجديد في التعرف على الأنواع والتطبيقات المختلفة للموسيقى والاستمتاع بها. وعبر أقسامه الثلاثة: الموسيقى والباليه والفنون التشكيلية، يعمل المركز على تمكين الطلاب من دمج الأنواع المختلفة من الفنون في حياتهم».