الامارات | «عُلا السعودية».. بوتشيلي ومناطيد ملونة

شكرا لقرائتكم خبر عن «عُلا السعودية».. بوتشيلي ومناطيد ملونة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بوتشيلي اعتمر غطاء رأس سعودياً تقليدياً. إي.بي.إيه

أبهر مغني الأوبرا الإيطالي أندريا بوتشيلي جمهور مهرجان شتاء طنطورة بمحافظة العُلا السعودية التي تضم مدائن صالح، المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وهي مدينة يعود تاريخها إلى 2000 عام، نحتها الأنباط في الصخور الصحراوية.

وأذهل بوتشيلي ضيوف المهرجان ببعض أغنياته الشهيرة، وظهر خلف بوتشيلي، الذي اعتمر غطاء رأس سعودياً تقليدياً، على المسرح أوركسترا وكورال ضما نحو 200 شخص.

وشهد المهرجان أيضاً إطلاق نحو 60 منطاداً أو بالون هواء ساخن. ويقول منظمون إنه أول مهرجان للمناطيد في المنطقة ويستمر حتى بعد غد، ويتيح جولات في الجو لسكان المنطقة وضيوف المهرجان، ويستمر المهرجان حتى 23 الجاري.