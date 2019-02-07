الامارات | موسيقى «ياني» تُغازل الأسماع في السعودية غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن موسيقى «ياني» تُغازل الأسماع في السعودية غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُطلّ الموسيقار اليوناني - العالمي ياني، غداً، على رأس الأوركسترا الخاصة به، على مسرح «مرايا» في جبال العلا، بالمملكة العربية السعودية.

ويحيي الموسيقار العالمي حفله في السعودية، ضمن فعاليات مهرجان «شتاء طنطورة» الثقافي، في حفل من المقرر أن تنقله مباشرةً على الهواء قناة MBC1.

يشار إلى أن ياني حظيت موسيقاه ومقطوعاته، بشعبية كبيرة حول العالم، ولامست قلوب الجماهير في الشرق والغرب، وأحيا حفلات في العديد من المسارح العالمية، وفي الكثير من المعالم الشهيرة.