الامارات | راغب علامة ومحمد عسّاف على مسرح المجاز

شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة ومحمد عسّاف على مسرح المجاز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مسرح المجاز في الشارقة، مساء غد، السوبر ستار اللبناني راغب علامة، ومحبوب العرب الفلسطيني محمد عسّاف، في حفل يجمع الفنانين اللذين سيقدّما أشهر أغانيهما.

وسيطرب علامة وعساف جمهورهما بمجموعة من الأغاني التي باتت علامة في مسيرتهما، إذ سيكون الجمهور على موعد مع نخبة من أجمل أغاني الفنان اللبناني راغب علامة التي رافقت مسيرته، إلى جانب أعمال عدة لمحمد عسّاف.

وبينما سيستضيف مسرح المجاز في 15 فبراير الجاري أمسية غنائية للفنان الكويتي نبيل شعيل، والنجم الإماراتي عيضة المنهالي، سيحيي الفنان ماجد المهندس، والفنانة نوال الزغبي في الأول من مارس المقبل حفلاً فنياً في الهواء الطلق على مسرح المجاز أيضاً.