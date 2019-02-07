شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للتغلب على جفاف البشرة خلال الشتاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في فصل الشتاء بصفة خاصة، تعاني البشرة جفافاً، نظراً لأن الغدد الدهنية، التي تمدّ البشرة بالدهون الكافية، تقلل من إنتاجها خلال هذا الموسم البارد، وبالتالي تجف طبقات البشرة العليا بصورة أسرع، وهنا تظهر حكة السيقان أو تشقق الأيدي.
وهنا أربع نصائح للتخلص من جفاف البشرة والتخلص من متاعب الجلد، الذي يتطلب عناية خاصة خلال فصل الشتاء.
للإطلاع على الموضوع كاملا يرجى الضغط على هذا الرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 4 نصائح للتغلب على جفاف البشرة خلال الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.