الامارات | 4 نصائح للتغلب على جفاف البشرة خلال الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح للتغلب على جفاف البشرة خلال الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في فصل الشتاء بصفة خاصة، تعاني البشرة جفافاً، نظراً لأن الغدد الدهنية، التي تمدّ البشرة بالدهون الكافية، تقلل من إنتاجها خلال هذا الموسم البارد، وبالتالي تجف طبقات البشرة العليا بصورة أسرع، وهنا تظهر حكة السيقان أو تشقق الأيدي.

وهنا أربع نصائح للتخلص من جفاف البشرة والتخلص من متاعب الجلد، الذي يتطلب عناية خاصة خلال فصل الشتاء.

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