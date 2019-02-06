كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - حماقي يحتفل بنجاح ألبومه الجديد مع أصدقائه أحمد حلمي ويسرا وعمرو يوسف

احتفل الفنان محمد حماقى بنجاح البومه الجديد " كل يوم من ده " مع عدد من اصدقائه ومنهم الشاعر امير طعيمة والفنانة يسرا ومنى زكى واحمد حلمى وعمرو يوسف وعدد كبير من الفنانين.

في السياق نفسه استطاع ألبوم "كل يوم من ده" تصدر مواقع التواصل الاجتماعى ومؤشرات البحث عبر جوجل، كما تصدر الألبوم تريند "يوتيوب" في مصر، ووصلت نسبة مشاهدة الألبوم حتى الآن لأكثر من 40 مليون مشاهدة على "يويتوب"، بجانب 10 ملايين مشاهدة عبر موقع أنغامى.

البوم "كل يوم من ده" يتكون "A SIDE" ويضم 10 أغنيات، وهي: "يزلزل"، و"كل يوم من ده"، و"ليلى"، و"عيونى سهرانة"، و"صور"، و"وأعمل ايه"، و"بقيت معاه"، و"يا غربة"، و"م البداية"، و"يا ستار".

أما الـ"B SIDE"، فيضم "قدام الناس"، و"كفاية حلول وسط"، و"راضينى"، و"راسمك في خيالي"، و"لا عتاب ولا حيرة"، و"الحكاية حكايتنا"، و"عاش من شافك"، و"خلينا زاى ما إحنا"، و"قالو عنك"، وخدنى اليك".

