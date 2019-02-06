كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - باريس سان جيرمان يتأهل لربع نهائي كأس فرنسا بتخطي فيلفرانش

باريس سان جيرمان

فاز فريق باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف نظيفة على فريق فيلفرانش، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم، ضمن لقاءات دور الستة عشر بكأس فرنسا.

التعادل السلبي سيطر في المباراة على مجريات الشوط الأول والثاني، وامتد اللقاء، إلى أشواط إضافية، الذي حسمه من خلاله النادي الباريسي فوزه بالمباراة.

وسجل "جوليان دراكسلر" الهدف الأول للنادي الباريسي في الدقيقة 102، وفي الدقيقة 113 سجل "ديابي" الهدف الثاني للنادي الباريسي، ثم في الدقيقة 119 سجل الأوروجوياني "إدينسون كافاني" الهدف الثالث للنادي الباريسي.

وبهذا الفوز يتأهل النادي الباريسي لربع نهائي كأس فرنسا.