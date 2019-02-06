كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - الدماطى: تحويلات المصريين فى الخارج وصلت إلى أعلى معدلاتها

معتز عوض

قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر السابق، إن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري في الفترة الماضية جاء نتيجة لبعض الأشياء.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد» تقديم الإعلامي أحمد موسي أن الأشياء السالف ذكرها هى: الشهادات الدولية وانخفاض المخاطر و تحسن المؤشرات الاقتصادية بمصر، وأن مصر لديها شهادة ثقة .

وأشارت إلى أن البنك المركزي استحدث تقنية من أجل الاستثمار، وأن هناك استثمارات كثيرة جاءت الى مصر وذلك عن طريق قناة السويس وعودة السياحة.

وكشفت أن تحويلات المصريين فى الخارج وصلت إلى أعلى معدل، وأن الاستثمارات فى البنوك بلغت 200 مليار جنيه وأوضحت أن الاقتصاد المصري أفضل من الاقتصاد التركى والأرجنتيني.