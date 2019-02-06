كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - صدمة.. الامير تشارلز انجب طفلا من كاميلا قبل زواجه من ديانا

صدمة كبيرة أحدثها رجل يدعى ​سيمون دورانت داي​ ( 52 عاماً ) بعد أن إدعى أنه إبن ​الأمير تشارلز​ من زوجته الحالية ​الدوقة كاميلا​ واللذان أنجباه قبل زواجهما.

وأضاف خلال مقابلة له مع مجلة New Idea الأسترالية أن الأميرة “ديانا” كان تعلم بذلك، وكادت تكشف سر وجوده قبل وفاتها عام 1997، وقال: “أعتقد أن ديانا علمت بوجودي، إذ جمعت قطع الأحجية معًا، فهي كانت في مرحلة ما تبحث عن الأجوبة حول حياتها، وكيف تعرضت للظلم”.

وسيمون تمّ تبنيه من زوجين يدعيان كارين وديفيد داي حين كان في عمر 18 شهرًا، وأشار إلى أن جدته “وينفريد”، موظفة الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، أخبرته في عدة مناسبات أنه ابن تشارلز وكاميلا بصراحة تامة، وليس مجرد تلميحات.

مع الإشارة إلى أن سيمون ولد عام 1966 عندما كان تشارلز يبلغ من العمرالـ17 عامًا، وكاميلا في سن الـ18، رغم أن تقارير أفادت أن الزوجين التقيا لأول مرة في مباراة بولو عام 1970.