كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - 170 ألف جنيه تعويضات ضحايا ومصابي عقار الأقصر المنهار

عقار الأقصر

أعلن محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، عن صرف 170 ألف جنيه، وذلك لأسر الضحايا والمصابين في حادث انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بمدينة الأقصر مساء أمس.

وأفاد أن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، توجه اليوم لتسليم ذوي كل من آية وشهد شعبان، مبلغ 50 ألف لأسرة الطفلتين بواقع 25 ألف جنيه لكل منهما، وتابع إنه من المقرر أن يتم تسليم 10 آلاف جنيه لكل مصاب، والبالغ عددهم 12 مصابا مصريا.

وعن السائحة الألمانية التي لقيت مصرعها، أفاد أن السفارة الألمانية ستقوم بتعويض كل من أسرة السائحة التي لقيت مصرعها، والألمانية المصابة والتي مازالت تتلقي العلاج حتى الآن داخل مستشفى الأقصر الدولي.

وشهدت مدينة الأقصر، مساء أمس الثلاثاء، انهيار عقار مكون من 3 طوابق بشارع الحوض بوسط مدينة الأقصر، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

وزار المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مستشفى الأقصر العام، ومستشفي الأقصر الدولي للاطمئنان على الحالة الصحية لمصابى حادث انهيار عقار سكني مبني بالطوب اللبن بشارع الحوض بالقرب من مدرسة الاقباط بمدينة الأقصر، والذي أسفر عن وفاة 3 وإصابة نحو 13 اخرين.

ورافق المحافظ نائبه محمد عبد القادر ومدير الأمن والعميد صلاح المندوه المتحدث الإعلامي والعميد ايمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، واطمأنوا على خروج 8 مصابين بعد شفائهم وشدد المحافظ على توفير كل أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لبقية المصابين، موجها بسرعة استخراج تصاريح الدفن لتسليم المتوفين إلى ذويهم.

وتابع المحافظ مع مديري المستشفيات الوضع الصحى للمصابين والاجراءات الطبية المتخذة لعلاجهم، حيث طالب المحافظ المسئولين بإبلاغه بأية تطورات صحية للمصابين أولا بأول حتى تماثلهم للشفاء وخروجهم.