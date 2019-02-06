كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - التعليم تكشف عن قيمة رواتب "المعلمين المؤقتين"
معتز عوض
قال الدكتور محمد عمر ، نائب وزير التربية والتعليم ، أن الوزارة تحتاج من 65 الي 70 الف معلم، خلال الفترة المقبلة ، لسد احتياجات الوزارة بمكافأة مالية تصل إلى 1000 جنيه .
وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج " يحدث في مصر "، المذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"، انه سيتم الاعلان علي كافة أنحاء الجمهورية بصفة رسمية بداية من الغد، على أن يتم التوجه إلى مديريات التربية والتعليم للتقديم.
وعن شروط التقديم اوَضح نائب وزير التربية والتعليم أنه لابد ان يكون تربويا ،ومن أبناء الادارة التعليمية التي سيتقدم إليها ، مؤكدا ان المتقدمين لن يتم تعيينهم ولكن لسد العجز البارز خلال هذا العام.
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