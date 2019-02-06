كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - توك توك المشاهير.. واى فاى وشوكولاتة للبيع وروجينا أبرز زبائنه

كل شيء هنا مختلف، لن تتوقع ما ستشاهده بالداخل حتى بعد أن يخبرك السائق أنك ستركب توك توك المشاهير، هنا مجموعة شوكولاته ومشروبات للطاقة وبعض الكريمات وحتى السجائر للبيع بسعرها الطبيعى دون زيادة، إلى الجوار مجموعة هواتف إذا رغبت فى إجراء مكالمة، الواي فاي مجاني ومفتوح لك طوال الطريق، شواحن لجميع الهواتف "آى فون وآندرويد" هاتف يعرض صور السائق مع النجوم، والدى جى والأغنيات متاحة كما تريد أنت سواء كان شعبيا أو عاديا.

"التوك توك ده مميز.. ده توك توك المشاهير" هكذا يبدأ عمر إبراهيم أو كما يشتهر "عمر العنتبلي"، تعريف نفسه وتعريف فكرته التي يقول عنها "فكرة بسيطة" ويحكي أنه صنع لنفسه زبون خاص، يمكن أن يطلبه عبر صفحته على فيس بوك "توك توك المشاهير" أويتصل به عبر الهاتف ليذهب إليه موضحا أن زبائنه أصبحت لا تتعامل مع أى توك توك آخر خلافه.

الفكرة بدأت مع عمر بسبب عمله بجوار أحد المطاعم الشعبية، والذي كان يأتي له النجوم خصيصا من كل مكان، وبالطبع كانوا يبحثون عن وسيلة مواصلات بسيطة تنقلهم من سيارتهم إلى داخل المطعم المتواجد بأحد الشوارع الضيقة، وهنا قرر الشاب استغلال الفرصة، وإضافة العديد من المميزات إلى التوك توك الخاص به، فبدأ يبحث عن أى شيء يمكن أن يحتاجه من يركب معه التوك توك ويوفره، بداية من شاحن الهاتف وصولا إلى مشروبات الطاقة والواي فاي.

شهرة توك توك المشاهير بدأت تزداد فى المنطقة فتحول إلى ما يشبه الحالة، يستخدمه أهالى المنطقة للأفراح، ويقوده العرسان فى زفتهم بدلا من السيارات، بعدما أصبح يملك شعبية خاصة فى المنطقة ليس فقط بما يوفره، ولكن كما يقول عمر بسبب تعامله مع الزبائن وأخلاقه التى يستهدف من خلالها تغيير وجهة نظر الناس عن التوك توك.

عمر يحلم بأن يقوم باقي السائقين بتقليده، ليس من الضروري أن يقدموا كل تلك الخدمات التى يقدمها لزبائنه، ولكن يكفي أن يهتموا بعرباتهم وينظفوها، ويتعاملوا مع الزبائن بطريقة بها المزيد من الاحترام والتقدير، ليغيروا الفكرة المأخوذة عن بعض سائقين التوك توك، بأنهم بلطجية أو غيره.

ليس هذا حلم عمر الوحيد، يتمنى أيضا أن يسمح له المسئولين بأخذ رخصة للتحرك فى مناطق خارج إطار الشوارع الداخلية لمنطقة شبرا التى يعمل بها ويقول "زبايني بيطلبوني في أماكن تانية كتير مببقاش عارف أروح عشان بخاف على التوك توك، أنا ماشي بالترخيص اللى معايا فى الشوارع الداخلية فقط.

توك توك المشاهير رغم كل هذا لا يكسب كثيرا، ولكن مجرد فكرة تغيير الصورة النمطية عن التوك توك وسائقيه كافية لعمر ليقوم بهذا المجهود فى عربته.



