كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 6 فبراير 2019 11:40 مساءً - بخطوات بسيطة.. طريقة عمل البيتزا بالفراخ فى المنزل

تعتبر البيتزا من الأطعمة المفضلة للكثير من أفراد الأسرة خاصة الأطفال، ولكن بعض الأمهات لايجدن طريقة طهيها، ولهذا نتعرف فى السطور المقبلة، على أبسط طريقة عمل البيتزا بالفراخ فى المنزل، وفقًا لما ذكره موقع "thekitchn".

طريقة عمل بيتزا بالفراخ فى المنزل:

- شراء عجينة البيتزا المجهزة، والتى تباع بالأسواق، أو إعدادها بالمنزل من خلال اتباع الطريقة التالية:

- 2 كوب من الطحين.

- ملعقة خميرة فورية.

- ربع ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة كبيرة من السكر.

- ملعقة كبيرة من الزيت الزيتون.

- نصف كوب من الماء.

طريقة تحضير عجين البيتزا:

- بالبداية احضرى وعاء، وضعى فيه الدقيق والحليب والزيت والملح ومزجهم معًا.

-أضيفى كوب من الماء الدافئ، مع إضافة الخميرة البيرة ونصف ملعقة السكر مع مزج المكونات جيداً.

- اضيفى الماء بالخميرة على الدقيق مع التقليب.

مكونات صلصة البيتزا:

- ثلاث ملاعق كبيرة .

- معجون الطماطم.

- بصلة.

- ملعقة صغيرة من الملح.

-ملعقة صغيرة من السكر.

-3 فصوص من الثوم المهروس.

- ربع كوب زيت زيتون.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

طريقة عمل صلصة البيتزا:

- اختارى وعاء كبير واملئى ¾ بالماء مع إضافة بعض الملح ثم اتركيه يغلي على النار.

- ضيفى معجون الطماطم، مع باقى المكونات السابق ذكرها، إلى الوعاء مع المزج جيدًا، وإضافة التوابل المفضلة، ثم استخدمى الصلصة على عجينة البيتزا.

مكونات الحشو:

-شرائح من البصل .

-10 فصوص من الثوم المقطع لشرائح.

- ربع ملعقة صغيرة من ريحان مجفّف

- ربع كوب زيت زيتون.

- ملعقة صغيرة من الملح.

- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

-نصف كوب من الجبنة موزاريلا المبشورة.

- فلفل رومي أحمر مقطع لشرائح.

- ربع كوب بقدونس مفروم .

- قطعتان من صدور الدجاج المشويّ المفروم.

طريقة تحضير البيتزا:

- قومى بفرد عجينة البيتزا في صينيّة الفرن.

- وزعى مكونات الصلصلة على العجين.

- ضيفى طبقةً من شرائح البصل، ثم شرائح الفلفل الرومي الأحمر.

- قومى بإضافة مكعبات الدجاج، والريحان والجبن المبشور. – ضعى كميةً وفيرة من البيتزا في حواف العجينة، مع دهنها بزيت الزيتون.

- ادخلى صينية البيتزا فى الفرن مع الانتظار حتى ينضج العجين.